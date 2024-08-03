Адвокат раскрыл, сколько лет тюрьмы грозит выбившим глаз боксеру Двали

Злоумышленникам, толпой избивших чемпиона России и мира по боксу Дмитрия Двали, может грозить до 12 лет тюрьмы, предположил в беседе с NEWS.ru адвокат Леонид Исаев. По его словам, все будет зависеть от степени нанесенного вреда спортсмену. Он напомнил, что боксеру выбили глаз, а его помощнику сломали руку.

В таком случае здесь речь идет не только о ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство группой лиц по предварительному сговору), но и о пунктах «а» и «б» ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору в отношении двух и более лиц), наказание по которой составляет до 12 лет лишения свободы, — отметил юрист.



Исаев напомнил, что до 2011 года нижний предел наказания по этой статье был от 5 до 12 лет лишения свободы. Он выразил надежду, что этот инцидент заставит государство отреагировать на законодательном уровне и вернуть в ст. 111 УК РФ нижний предел наказания в виде лишения свободы.

Двали получил перелом орбитальной кости и травму глаза в результате потасовки в Феодосии. Спортсмен вступился за подростка, которого избивали 15 мужчин. В итоге на боксера накинулись толпой. Всех злоумышленников уже задержали. Против них возбуждено уголовное дело.

Травмированного чемпиона экстренно доставили в Москву, ему предстоит серьезная операция для спасения зрения. Как считает преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов, Двали имеет шансы сохранить глаз, но характер травм негативно отразится на его зрении.