В Москве пьяный мужчина разбил стекла 10 машин

В Москве нетрезвый мужчина разбил молотком стекла десяти автомобилей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

По его словам, инцидент произошел во дворе жилого дома на улице Яблочкова.

«Мужчина в состоянии алкогольного опьянения выбил стекла порядка 10 машин, используя предмет, похожий на молоток», — сказал источник.



Злоумышленника пока не нашли, полиция занялась поисками.

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