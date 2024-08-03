Telegram-канал Mash сообщает, что в Красноярске действующий боец ММА и депутат от КПРФ Дмитрий Ивашкин ударил водителя во время дорожного конфликта. Народный избранник объяснил свой поступок тем, что мужчина вел себя по-хамски на дороге.

Все произошло на 2-й Брянской улице в столице края. <...> Ивашкин пояснил, что мужчина в зеленых шортах и олимпийке по-хамски вел себя на дороге, а во время словесной перепалки якобы говорил ему гадости. За это дал леща, а потом прописал нокаутирующую двоечку, — говорится в публикации.



По словам Ивашкина, он дал пощечину мужчине, чтобы «привести в чувства», а не бил его. При этом водитель продолжал себя вести неадекватно, добавил боец ММА.