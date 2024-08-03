Жителей улуса Бом в Бурятии готовят к эвакуации. Об этом сообщает Telegram-канал "Тиbиком News".

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Уточняется, что в зоне подтопления в улусе находятся 122 дома, 69 из которых жилые. Эвакуированы будут 284 жителя, в числе которых 64 ребенка. В улус направят автобусы, которые перевезут людей в пункт временного размещения.

По данным Telegram-канал "Весь Улан-Удэ. Бурятия", из-за подтопления оказались перекрыты участки федеральной трассы в районе сел Мухоршибирь и Хонхолой.

До этого мэр Бурятии Алексей Цыденов сообщил о переливе воды через дамбу Хонхолойского водохранилища.

3 августа в Заиграевском районе Бурятии ввели режим чрезвычайной ситуации после того, как поднявшаяся из-за дождей река смыла мост.

В настоящее время под водой находятся местные дороги в Горхоне, Дархите, Челутае. В Горхоне, где был смыт мост, под угрозой была и железнодорожная инфраструктура, но противоразмывный поезд провел все необходимые мероприятия по укреплению откосов и насыпей.