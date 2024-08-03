Над Финским заливом заметили водяной смерч

В Санкт-Петербург пришли сильные ливни и грозы. Местами улицы северной столицы превратились в реки. Кроме того, над Финским заливом был замечен водяной смерч, пишет портал «78».

На кадрах ролика между водной поверхностью и темными тучами вертится мощный смерч. Столб стоит на месте, не двигается влево или вправо, но производит грозное впечатление.

В городе большое количество осадков превратило проезжую часть и тротуары в «бассейны». Ливнёвки, отметили журналисты, работают на пределе своих возможностей.

В частности, скрылась под водой проезжая часть вместе с тротуаром у ТРК «Великан-парк» у станции метро «Горьковская». Припаркованные автомобили стоят на полколеса в воде.

Также «обильно поливает» Петроградский район. Улиц Академика Павлова, Барочная и Гатчинская, превратились в «одну большую лужу.»

Ситуация отличается от района к району и быстро меняется. Где-то еще только нависли грозные тучи, а где-то уже появилась радуга, пояснили петербуржцы.

Синоптики предупредили, что циклон, появившийся на территории европейской части России еще в понедельник, 29 июля, в субботу продолжит вызывать в регионе «дожди, местами переходящие в грозовое состояние».