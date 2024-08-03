В Ростовской области ввели режим ЧС после атаки 55 дронов

В Ростовской области ввели режим ЧС после ночной атаки дронов, организованной вооруженными формированиями Киева. Об этом заявил губернатор региона Василий Голубев.

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«В Морозовском районе введен режим ЧС. С утра муниципальная рабочая группа приступила к подворовому обходу, чтобы оценить ущерб, нанесенный ночной воздушной атакой», — написал губернатор в Telegram-канале.



После ночной атаки на Ростовскую область в Каменском районе загорелись емкости с топливом

По его словам, зафиксированы повреждения остекления в нескольких школах и детсадах, а также в жилых домах и производственных помещениях. Власти помогут восстановить поврежденное имущество.

Минувшей ночью территорию Ростовской области атаковали 55 украинских дронов. Жертв и пострадавших нет.