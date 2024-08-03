Бывшая жена экс-замминистра обороны Иванова вышла из семейного бизнеса

Бывшая жена экс-замминистра обороны России Тимура Иванова Светлана вышла из семейного бизнеса. Об этом сообщает РИА Новости.

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По информации агентства, Светлана Иванова больше не указана как учредитель компании «Кристалл Девелопмент», генеральным директором которой значится отец экс-замминистра, Вадим Иванов. Агентство уточняет, что доля Светланы в компании составляла 27,5 процента.

По информации из открытых источников, «Кристалл Девелопмент» занимается выращиванием кристаллов, которые после используются в электронных приборах, а также производит электронные лампы и трубки.

Ранее сообщалось, что Иванову вменяют получение взятки в 1,185 миллиарда рублей. Политика задержали на рабочем месте и арестовали в конце апреля. Ему предъявлено обвинение по статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ.