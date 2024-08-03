Полиция освободила 30 заложников из рехаба в Подмосковье

Полицейские в ходе рейда освободили 30 заложников из крупного рехаба в Московской области. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Рехаб — современная наркологическая клиника, реабилитационный центр. Также «рехабом» называют курс лечения наркомании с последующей адаптацией к обычной жизни.

По данным канала, центр располагался в большом коттедже в Мытищах. Стоимость проживания и лечения в нем составляла 100 тыс. рублей в месяц за одного пациента. Работали в рехабе три человека — владелец и два его помощника.

Один из заложников, 37-летний Иван из Тулы, рассказал журналистам, что попал на реабилитацию после расставания с девушкой. Отец, с тем, чтобы вывести сына из запоя, направил его в «элитный рехаб».

Хозяин центра обещал излечить пациента за 90 дней, но в итоге лечение затянулось на 9 месяцев. При общении с отцом Ивана он стабильно заявлял, что клиент «ещё не готов к выходу в реальный мир».

Журналисты отметили, что одному из пациентов все же удалось убежать из рехаба. Он сразу же направился в полицию и попросил спасти людей из заточения.

По его словам, сотрудники рехаба «насильно удерживали [клиентов центра], запирали в комнатах, подолгу не кормили, не давали воды и лишали сна».

Стражи порядка задержали владельца и его сотрудников, начали расследование их деятельности.