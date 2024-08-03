В Ростовской области загорелись емкости с топливом после атаки БПЛА

Ночная атака беспилотников на Каменский район Ростовской области привела к загоранию емкостей с топливом, пострадавших нет, сообщил в телеграм-канале глава администрации района Владимир Савин.

"Сообщаю, что в результате атаки шести БПЛА в 02:21 [мск] повреждения получили емкости с топливом с последующим возгоранием на территории базы №7. Службы экстренного реагирования ликвидируют возгорания. Пострадавших нет", - написал он.

