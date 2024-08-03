Подрывник из Рязани признался в получении взятки от СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) перевела более 100 тысяч рублей на банковский счет для гражданина России и Италии Руслана Сидики, чтобы тот на эти деньги собрал четыре беспилотника и самодельное взрывное устройство, которые впоследствии использовал для атаки на объекты в Рязанской области в 2023 году. Об этом сообщает ТАСС.

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Отмечается, что Сидики снял эти деньги со счета в банкомате.

Силовики задержали Руслана Сидики в его квартире в Рязани в 2023 году, когда он ожидал схему радиодетонатора от Службы безопасности Украины (СБУ). Мужчине предъявили обвинение в прохождении обучения террористической деятельности.

Сидики признался следствию в атаке на военный аэродром Дягилево при помощи четырех собственноручно собранных дронов, а также в подрыве железной дороги под Рязанью. По словам россиянина, в ВСУ пообещали ему гражданство Великобритании, благодаря которому он рассчитывал после совершения преступления скрыться в одной из европейских стран.

27 июля 2024 года суд продлил следственные действия по делу подрыве железнодорожных путей под Рязанью.