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Появились подробности про украинские корни подрывника автомобиля в Москве

Подрывник автомобиля в Москве Евгений Серебряков интересовался своими украинскими корнями, рассказал Алексей.

Появились подробности про украинские корни подрывника автомобиля в Москве
© РИА Новости

По его словам, по отцовской фамилии его род ведет историю из села Гусевка в Волгоградской области, где с конца XVIII века жили переселенцы с территории нынешней Украины.

«Женя интересовался, что означает наша фамилия, стал изучать родословную. Это все было еще до крымских событий [2014 года]. Тогда он переименовался в "ВКонтакте" на "Евген", и он, по-моему, даже одно время писал посты на украинском», — поведал Алексей Серебряков.

Ранее родители подрывника рассказали, что отговаривали сына от попыток писать на украинском. Кроме того, начало СВО стало поводом для постоянных споров внутри семьи.

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Евгений Серебряков
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