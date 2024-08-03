Сенатор Савельев прописан в квартире на Пречистенской набережной у своих детей

Сенатор Дмитрий Савельев, арестованный по обвинению в организации убийства, официально прописан в Москве в доме монолитного комплекса элитного класса на Пречистенской набережной в шестикомнатной квартире площадью 247 кв. м. Как следует из документов, с которыми ознакомился ТАСС, собственниками этой квартиры являются два его ребенка.

"Квартира, 4 этаж, площадь - 247.2 кв. м, права собственности - двое детей, владение ими равными долями недвижимости", - указано в документе.



Вместе с тем в декларации о доходах сенатора за 2021 год столичная элитная квартира, подаренная детям, находится в пользовании как у самого сенатора, так и его супруги, а также их несовершеннолетнего ребенка, говорится в документах.

Кадастровая стоимость этой квартиры в настоящее время составляет 242 764 265,45 руб. Сенатор приобрел ее и передал в собственность детям чуть более 12 лет назад.