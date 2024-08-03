В РФ зафиксирован рекордный уровень преступлений террористического характера

В России зафиксирован рекордный уровень преступлений террористического характера. Об этом со ссылкой на материалы МВД сообщает ТАСС.

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За первое полугодие зафиксировано более 1,6 тысячи подобных преступлений — это наивысший показатель как минимум за 18 лет. По сравнению с прошлым годом рост составил 38,4 процента.

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