Замгубернатора российского региона признал вину по делу о получении взятки

Замгубернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин признал вину по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом пишет РИА Новости.

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Согласно версии следствия, Вахрин получил от директора компании «Специализированный застройщик Восток Девелопмент» Алексея Гоцыка взятку в размере 18,7 миллиона рублей.

Замгубернатора Тюменской области арестовали

«Вахрин и Гоцык признали вину в инкриминируемых преступлениях при предъявлении обвинения и допросе в качестве обвиняемых», — заявил собеседник агентства в правоохранительных органах.



Замглавы российского региона обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ.

Ранее Басманный суд Москвы отправил Вахрина под стражу до 6 августа. В тот же день был арестован и Алексей Гоцык.