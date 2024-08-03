У замглавы ГУ МЧС по Кубани нашли 250 млн руб. и свыше 50 объектов недвижимости

У заместителя начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко, а также членов его семьи выявили 250 млн рублей на счетах, свыше 50 объектов недвижимости и более 20 машин.

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Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Как уточняет собеседник агентства, среди объектов обнаруженной в собственности у Симоненко и его семьи недвижимости есть «как жилые помещения, так и офисы».

Также сотрудниками правоохранительных органов были обнаружены и зарегистрированы более 20 автомобилей в собственности представителя МЧС и его родственников. При этом в перечне машин числятся автомобили «премиум-класса Zeekr, Lixiang L9, BMW X5, BMW X6».

На все это имущество наложен обеспечительный арест.

Ранее сообщалось, что следователи задержали Симоненко прямо на рабочем месте