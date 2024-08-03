В Британии начались уличные беспорядки с участием ультраправых группировок

Сотни представителей ультраправых группировок устроили уличные беспорядки в городе Сандерленд, который находится на северо-востоке Великобритании, из-за недавнего нападения с ножом в Саутпорте. Об этом сообщает телеканал SkyNews со ссылкой на правоохранительные органы.

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По данным журналистов, в полицейских, которые пытаются сдержать беспорядки с участием нескольких сотен протестующих, летят пивные бочки и камни.

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В репортаже отмечается, что протестующие перевернули и подожгли автомобиль, выкрикивая лозунги против массовой миграции.

29 июля в Саутпорте неизвестный мужчина с ножом напал на группу людей. Жертвами нападения стали дети. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали злоумышленника. Позже сторонники крайне правой организации «Английская лига защиты» (English Defence League) устроили столкновения с полицейскими на акции протеста из-за нападения троих детей. Более 50 полицейских пострадали при беспорядках в Саутпорте.

Ранее появилось видео, как дети мигрантов дерутся на мачете в Англии.