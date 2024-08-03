В Кронштадте на территории пятого форта произошел пожар

На территории заброшенного исторического форта недалеко от Кронштадта произошел пожар. Возгорание ликвидировано, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

"3 августа в 20:55 мск поступило сообщение о пожаре по адресу: Кронштадтский район, 5-й Северный форт. В одноэтажной, бесхозной постройке размером 2,5 на 5 м происходило горение на площади 10 кв м", - говорится в сообщении.



Затем в 21:55 мск в ГУ МЧС России сообщили о локализации пожара, а позже о его ликвидации. Сведения о пострадавших не поступали.

К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники и 10 человек личного состава МЧС.

По информации Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры "Батарея северная №5", где произошло возгорание, является объектом культурного наследия федерального значения.

5-й Северный форт был построен в 1864 - 1868 годах военным инженером и специалистом в области фортификации Константином Зверевым.