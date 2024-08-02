Сенатор Савельев указал в документах, что не женат

Сенатор Дмитрий Савельев, арестованный по обвинению в организации убийства, указал в документах, что он не женат. Об этом говорится в постановлении Басманного суда Москвы, который отправил сенатора в СИЗО на два месяца.

"Фактически проживающего по адресу Московская область, Одинцовский городской округ, деревня Таганьково <…> не женатого, имеющего одного несовершеннолетнего ребенка, ранее не судимого, работающего сенатором Российской Федерации, обвиняемого", - огласил постановление судья, согласно которому Савельеву избран арест до 2 октября. Защита намерена обжаловать это решение.



Жена сенатора Савельева прокомментировала задержание мужа

Сенатор прописан в столичной квартире, следует из оглашенных судьей документов.