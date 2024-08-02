В Москве эвакуировали посетителей кинотеатра «Октябрь» на Новом Арбате. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на администратора кинотеатра.

Причины эвакуации пока не называются. Как рассказывают очевидцы, из динамиков в кинотеатре сообщают о «чрезвычайной ситуации».

«Пока что в данный момент нет (кинотеатр не работает — прим. ред.). У нас была эвакуация, из-за этого пока что кинопоказ не восстановлен», — рассказал администратор кинотеатра.



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