Арестовали второго фигуранта дела полковника Пешкова

Второй фигурант уголовного дела о хищениях при поставках продовольственных пайков для нужд специальной военной операции (СВО) отправлен под домашний арест. Он сотрудничает со следствием, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«Второй фигурант сотрудничает со следствием и дает показания по делу. Он помещен под домашний арест, срок которого ему также был продлен накануне до 7 октября», — рассказал собеседник агентства.
Полковника Пешкова обвинили в хищениях при поставках пайков для нужд СВО
2 августа военный суд на два месяца продлил срок ареста бывшему заместителю командира 144-й мотострелковой дивизии по тылу полковнику Дмитрию Пешкову. Ему предъявлено обвинение по делу о хищениях при поставках продовольственных пайков для бойцов СВО. Полковник арестован и находится в СИЗО-11. Сам военнослужащий не признает вину в хищениях. Уголовное дело было возбуждено почти через полгода после начала СВО.
26 июля по делу коррупционной направленности был задержан экс-замглавы Минобороны России Дмитрий Булгаков. По данным правоохранительных органов, во время службы Булгакова в ведомстве действовала система поставки в войска некачественного питания по завышенной стоимости.
Ранее задержали главу «Военторга» по обвинению в завышении контрактов на армейские несессеры.