Арестовали второго фигуранта дела полковника Пешкова

Второй фигурант уголовного дела о хищениях при поставках продовольственных пайков для нужд специальной военной операции (СВО) отправлен под домашний арест. Он сотрудничает со следствием, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

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«Второй фигурант сотрудничает со следствием и дает показания по делу. Он помещен под домашний арест, срок которого ему также был продлен накануне до 7 октября», — рассказал собеседник агентства.



Полковника Пешкова обвинили в хищениях при поставках пайков для нужд СВО

2 августа военный суд на два месяца продлил срок ареста бывшему заместителю командира 144-й мотострелковой дивизии по тылу полковнику Дмитрию Пешкову. Ему предъявлено обвинение по делу о хищениях при поставках продовольственных пайков для бойцов СВО. Полковник арестован и находится в СИЗО-11. Сам военнослужащий не признает вину в хищениях. Уголовное дело было возбуждено почти через полгода после начала СВО.

26 июля по делу коррупционной направленности был задержан экс-замглавы Минобороны России Дмитрий Булгаков. По данным правоохранительных органов, во время службы Булгакова в ведомстве действовала система поставки в войска некачественного питания по завышенной стоимости.

Ранее задержали главу «Военторга» по обвинению в завышении контрактов на армейские несессеры.