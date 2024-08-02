Летящий в Москву самолет Utair совершил аварийную посадку

Самолет российской авиакомпании Utair, летевший из Еревана в Москву, совершил аварийную посадку из-за проблемы с двигателем. Lenta.ru

«На рейсе Ереван - Внуково сработала индикация датчика одного из двигателей, командир принял решение о посадке в ближайшем аэропорту - в Астрахани. В интересах безопасности воздушное судно проходит дополнительную техническую проверку», - сообщил собеседник агентства. ТАСС

В авиакомпании уточнили, что в интересах безопасности приземлившееся в Астрахани воздушное судно пройдет дополнительную техническую проверку. Агентство «Москва»