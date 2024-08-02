Стало известно о крупных долгах задержанного сенатора Савельева

У задержанного сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева ранее были проблемы с долгами. Об этом сообщает RT.

По информации источника, по одному из делопроизводств Савельев должен был выплатить 300 млн рублей. Сейчас у него нет задолженностей.

Как сообщал «МК», в 2019 году компания «Спецстройсервис» взяла кредит в банке «Ак Барс» в размере 400 миллионов рублей. Среди поручителей по данному кредиту проходил сенатор. В 2021 году компания была объявлена банкротом.

До этого стало известно, что Дмитрий Савельев зарегистрировал четыре компании в Москве и одну в Московской области.

2 августа сотрудники правоохранительных органов задержали Дмитрия Савельева прямо на выходе с заседания Совета Федерации. Его подозревают в причастности к организации покушения.

Жена задержанного сенатора Савельева рассказала о предупреждении мужа

Позже стало известно, что генеральный прокурор России Игорь Краснов выступил с обращением в Совфед о лишении неприкосновенности задержанного сенатора.