В Киеве произошел крупный пожар

В Киеве разгорелся крупный пожар. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на местные СМИ.

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Отмечается, что пожар произошел в районе Борщаговки на западной части Киева. При этом в СМИ попала информация о том, что перед пожаром в районе услышали взрыв, однако Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям называет такие сообщения ложными. Согласно информации службы, причиной пожара стало возгорание мусора.

Ранее крупный пожар начался на российском нефтезаводе в Омске.