Арестован экс-замкомандира 144-й мотострелковой дивизии Пешков

Бывшему заместителю командира 144-й мотострелковой дивизии по тылу полковнику Дмитрию Пешкову предъявлено обвинение по делу о хищениях при поставках продовольственных пайков для нужд СВО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Полковник арестован и находится в СИЗО-11. Сам полковник не признает вину в хищениях. Уголовное дело возбуждено почти через полгода после начала СВО.

26 июля по делу коррупционной направленности был задержан экс-замглавы Минобороны России Дмитрий Булгаков. По данным правоохранительных органов, во время службы Булгакова в ведомстве действовала система поставки в войска некачественного питания по завышенной стоимости.

Согласно декларации о доходах от 2019 года, с которой ознакомилась «Газета.Ru», семья бывшего заместителя министра обороны владеет квартирой площадью 219 кв. м и домом 621,8 кв. м. 27 июля на недвижимость и счета Булгакова наложили обеспечительный арест.