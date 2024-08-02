Экс-главу двух районов Казани арестовали по делу о мошенничестве

Вахитовский суд Казани арестовал на два месяца экс-главу Кировского и Московского районов Казани Сергея Миронова по обвинению в мошенничестве, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Избрать обвиняемому Миронову Сергею Александровичу меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца - до 1 октября 2024 года", - зачитал судья.



Как стало известно на процессе, уголовное дело было возбуждено в апреле 2024 года. На данный момент Миронову предъявлено обвинение по нескольким эпизодам превышения полномочий, мошенничества и злоупотребления полномочиями. Общий ущерб по делу составил порядка 2 млн рублей.