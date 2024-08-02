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В СКР раскрыли подробности по делу лишенного неприкосновенности сенатора Савельева

Силовики инициировали расправу, которую планировал организовать лишенный неприкосновенности сенатор от Тульской области Дмитрий Савельев. Об этом рассказала официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко. Lenta.ru

По данным следствия, в августе 2023 года в Москве Савельев по мотивам личной неприязни к неназванному предпринимателю поручил знакомому организовать его убийство за денежное вознаграждение. Тот попытался найти исполнителя. Российская газета

В отношении Савельева возбуждено уголовное дело по факту приготовления к убийству. По версии следствия, лишенный неприкосновенности сенатор нанял бывшего сотрудника ФСИН для исполнения преступного плана. По данным РЕН ТВ, услуги киллера стоили $100 тысяч. News.ru

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