Силовики инициировали расправу, которую планировал организовать лишенный неприкосновенности сенатор от Тульской области Дмитрий Савельев. Об этом рассказала официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко. Lenta.ru

По данным следствия, в августе 2023 года в Москве Савельев по мотивам личной неприязни к неназванному предпринимателю поручил знакомому организовать его убийство за денежное вознаграждение. Тот попытался найти исполнителя. Российская газета

В отношении Савельева возбуждено уголовное дело по факту приготовления к убийству. По версии следствия, лишенный неприкосновенности сенатор нанял бывшего сотрудника ФСИН для исполнения преступного плана. По данным РЕН ТВ, услуги киллера стоили $100 тысяч. News.ru