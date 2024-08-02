Число погибших при обрушении части жилого пятиэтажного дома в Нижнем Тагиле увеличилось до шести, спасатели из-под завалов извлекли тело ребенка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Не месте проведения поисково-спасательных работ в Нижнем Тагиле спасатели деблокировали тело ребенка без признаков жизни", - сказали в пресс-службе.



В МЧС отметили, что погиб мальчик. Таким образом, количество погибших выросло до шести, среди них четверо детей.

В настоящее время неизвестной остается судьба трех человек.