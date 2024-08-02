Жена сенатора Савельева прокомментировала задержание мужа

Жена сенатора Дмитрия Савельева Ольга рассказала «Звезде», что шокирована новостями о задержании своего мужа по подозрению в соучастии организации убийства. Ольга рассказала, что не знает ничего о происходящем, а всю информацию получает из СМИ. Она добавила, что семья в момент задержания готовилась поздравлять Савельева с завтрашним днем рождения.

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«Я сама ничего не знаю, сама в шоке. Информацию получаю только из Telegram-каналов. Это просто какой-то бред и шок. Сегодня день ВДВ, мой муж десантник и все мысли у нас были только об этом», - рассказала Ольга.



Напомним, что Дмитрий Савельев был задержан сотрудниками прокуратуры на выходе с заседания Совета Федерации. Он подозревается в причастности к организации убийства.

На видео попали люксовые машины жены сенатора Савельева

По словам председателя комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслава Тимченко, генпрокуратура обратилась в Совфед прямо во время заседания - сенаторы приняли решение снять с Савельвева неприкосновенность, чтобы правоохранители смогли провести задержание и расследовать данное дело.