Против сенатора Савельева возбудили уголовное дело за приготовление к убийству

В отношении сенатора Дмитрия Савельева возбуждено дело об организации убийства в августе 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя СК РФ Светлану Петренко.

Отмечается, что в августе 2023 года в Москве Дмитрий Савельев, руководствуясь личной неприязнью к предпринимателю, поручил организовать его убийство за денежное вознаграждение своему знакомому, который попытался найти исполнителя убийства.

Днем 2 августа сотрудники правоохранительных органов задержали Дмитрия Савельева, когда он выходил с заседания Совета Федерации.

До этого РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы сообщило, что генеральный прокурор России Игорь Краснов обратился в СФ с представлением о лишении неприкосновенности Савельева. В Генпрокуратуре сообщили, что его подозревают в причастности к расправе над человеком.

Савельев является сенатором от Тульской области с 2016 года. До этого он был депутатом шестого созыва Госдумы, где входил в комитет по природным ресурсам, природопользованию и экологии.

С октября 2016-го по ноябрь 2023-го года Савельев был членом комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам, а позднее вошел в комитет по экономической политике.