Матвиенко ответила на слова сенатора Савельева перед его задержанием

Сенатор Дмитрий Савельев выступил с речью в свою защиту перед тем, как его задержали в зале Совета Федерации. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко прокомментировала его слова, заявил глава комитета по регламенту верхней палаты парламента Вячеслав Тимченко, передает РБК.

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Как отмечается, Савельев на заседании заявил, что это необоснованное преследование, что это сфабрикованные против него факты. На это Матвиенко ответила, что ведомство не принимает решения об осуждении.

«Решение принимает суд, поэтому у Дмитрия Владимировича будет возможность с помощью адвокатов оспорить, привести контраргументы», — привел Тимченко слова спикера Совфеда.



Напомним, что 2 августа Генпрокурор РФ Игорь Краснов попросил верхнюю палату российского парламента лишить Савельева неприкосновенности в связи с установлением его причастности к организации убийства. Тимченко рассказал, что Совфед удовлетворил это требование на закрытой части заседания. Его задержали после выхода из зала.