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МЧС: в Екатеринбурге горит административное-складское здание

В Екатеринбурге загорелось административно-складское здание. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Свердловской области.

В Екатеринбурге загорелось административно-складское здание
© РИА Новости

По информации ведомства, пожар произошел на улице Селькоровской. До прибытия пожарных из него самостоятельно вышли 20 человек. По предварительным данным, сведений о пострадавших не поступало. На месте работают 13 единиц техники и 35 человек личного состава.

По данным онлайн-карт, на улице Селькоровской в Екатеринбурге находится промышленная зона, где располагаются офисы торговой компании «Кондитерпрофи», оптовой компании «Митко», производственно-коммерческой фирмы «Меджи грант» и других.

До этого житель Москвы устроил пожар в МФЦ на юго-западе столицы. Из здания были эвакуированы 150 человек. По данным Telegram-канала SHOT, поджигателем оказался ранее судимый 61-летний житель Теплого Стана Сергей. Выяснилось, что мужчина состоит на учете в психдиспансере, у него диагностировано расстройство личности.

1 августа на территории нефтезавода в Омске произошел крупный пожар. По данным Telegram-канала 112, пламя охватило установку АВТ-10, предназначенную для первичной переработки нефти и получения бензина, керосина, дизельного топлива и мазута.

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