СК запросил арест для сенатора Савельева по делу об организации убийства

В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следствия о заключении под стражу сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева, подозреваемого в организации убийства.

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В скором времени суд приступит к рассмотрению ходатайства, сообщили в инстанции, передает ТАСС. Сам Савельев уже был в наручниках доставлен в суд.

Напомним, в пятницу Савельев был задержан после выхода из зала заседаний, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Организация приготовления к убийству». Его заподозрили в организации убийства бывшего бизнес-партнера.