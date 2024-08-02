У задержанного сенатора нашли огромный дом в Британии

Сенатор Дмитрий Савельев, которого задержали по подозрению в причастности к организации убийства, в 2020 году вместе с женой и детьми имел в пользовании дом в Великобритании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы, которые имеются в распоряжении агентства.

Жилой дом площадью 489 квадратных метров находился в пользовании Савельева и его близких с 2016 года. По состоянию на 2020 год он все еще оставался в их пользовании.

Напомним, что 2 августа Генпрокурор РФ Игорь Краснов попросил верхнюю палату российского парламента лишить Савельева неприкосновенности в связи с установлением его причастности к организации убийства. Сенатор Вячеслав Тимченко рассказал, что Совфед поддержал просьбу. На заседании сенатор заявлял, что его преследование необоснованно, а факты — «сфабрикованы».

НТВ со ссылкой на собственный источник сообщал, что речь может идти об организации убийства некоего Ионова. Он якобы растратил деньги общества, которым через помощника управлял вместе с Савельевым, за что получил тюремный срок. Сенатор через посредников поручил экс-сотруднику ФСИН убить мужчину в местах лишения свободы, пообещав за это 100 тысяч долларов, однако тот связался с ФСБ. Силовики инсценировали убийство, прислав Савельеву фальшивые доказательства.