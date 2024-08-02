Стали известны подробности заказного убийства, в котором подозревают Савельева

Причиной задержания сенатора Дмитрия Савельева могла стать попытка организации убийства в тюрьме. Как сообщает НТВ.Ru со ссылкой на источник, парламентарий якобы хотел устранить некоего человека по фамилии Ионов.

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"Человек по фамилии Ионов растратил деньги некого общества, которым через помощника управлял вместе с Савельевым", - говорится в публикации.



По словам собеседника телеканала, за это хищение Ионов получил тюремный срок и находился в местах лишения свободы. Савельев через посредников поручил экс-сотруднику ФСИН убить мужчину, пообещав за это 100 тысяч долларов. Однако исполнитель обратился в ФСБ и после этого действовал под контролем спецслужбы. Смерть жертвы инсценировали, а сенатору отправили фальшивые доказательства.

Как сообщает РБК со ссылкой на главу комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслава Тимченко, на заседании Савельев назвал преследование необоснованным, а факты против него — «сфабрикованными». В ответ на это спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что решение принимает не парламент, а суд, а потому у него будет возможность с помощью адвокатов оспорить обвинение.

Напомним, что 2 августа Генпрокурор РФ Игорь Краснов попросил верхнюю палату российского парламента лишить Савельева неприкосновенности в связи с установлением его причастности к организации убийства. Тимченко рассказал, что Совфед удовлетворил это требование на закрытой части заседания. Его задержали после выхода из зала.