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СФ дал согласие на лишение неприкосновенности Дмитрия Савельева

Совет Федерации одобрил обращение, направленное генеральным прокурором РФ Игорем Красновым, согласно которому он просил лишить неприкосновенности сенатора Дмитрия Савельева в связи с установлением его причастности к организации убийства. Об этом сообщил сенатор Вячеслав Тимченко. Москва24

«Не только поступило обращение, но мы рассмотрели и дали согласие», - сказал Тимченко. ТАСС

Сенатора, по словам Тимченко, попросили покинуть зал заседаний. На выходе из Совфеда его задержали сотрудники правоохранительных органов, чтобы провести следственные мероприятия. Lenta.ru

СФ дал согласие на лишение неприкосновенности Дмитрия Савельева
© РИА Новости
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