СФ дал согласие на лишение неприкосновенности Дмитрия Савельева

Совет Федерации одобрил обращение, направленное генеральным прокурором РФ Игорем Красновым, согласно которому он просил лишить неприкосновенности сенатора Дмитрия Савельева в связи с установлением его причастности к организации убийства. Об этом сообщил сенатор Вячеслав Тимченко. Москва24

«Не только поступило обращение, но мы рассмотрели и дали согласие», - сказал Тимченко. ТАСС

Сенатора, по словам Тимченко, попросили покинуть зал заседаний. На выходе из Совфеда его задержали сотрудники правоохранительных органов, чтобы провести следственные мероприятия. Lenta.ru