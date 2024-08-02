Сенатор Савельев задержан на выходе из здания Совфеда

Сенатора Дмитрия Савельева задержали по делу об убийстве на выходе с заседания в Совете Федерации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслава Тимченко.

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Генпрокурор Игорь Краснов попросил верхнюю палату парламента лишить Савельева неприкосновенности в связи с установлением его причастности к организации убийства. Тимченко рассказал, что Совфед удовлетворил это требование. Решение было принято в закрытой части заседания, после того как председатель СФ Валентина Матвиенко выступила с речью и подвела итоги весенней сессии.

«Он вышел из зала, а там его задержали», — добавил он.



Как сообщает Telegram-канал Mash, по предварительной информации, дело относится ко временам его работы в «Транснефть».

53-летний Савельев родился в Новосибирске. Окончил Новосибирскую государственную академию экономики и управления в 2001 году, в 2009 году получил второе высшее образование по специальности «юриспруденция» в Сибирской академии госслужбы. В 2012 году прошел переподготовку по специальности государственное и муниципальное управление» в РАНХиГС.

В 1998-1999 годах работал президентом «Транснефти». В 1999 году впервые избрался депутатом Госдумы. Входил во фракцию «Союз правых сил», позже его выдвигала партия «Родина», а в 2007 году политик избирался от «Единой России». Прошел в верхнюю палату парламента в 2016 году, где представляет Тульскую область.