У летевшего из Турции российского самолета отказал двигатель

Самолет российской авиакомпании, летевший из турецкой Антальи в Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт вылета из-за отказа двигателя. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

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По данным источника, через четыре минуты после взлета на высоте 2,6 тысячи метров произошло падение оборотов левого двигателя с последующим восстановлением. Через 15 секунд двигатель выключился, а на дисплее у пилотов загорелся соответствующий индикатор.

Экипаж доложил о ситуации диспетчерам, воздушное судно вернулось в авиагавань и благополучно приземлилось. Никто из 145 пассажиров рейса не пострадал.

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После посадки специалисты осмотрели лайнер и не выявили никаких повреждений. Самолет отстранили от полетов, сейчас он находится в Турции. Всех путешественников отправили другими рейсами в Москву, а оттуда — в Санкт-Петербург.

В конце июля у самолета белорусской авиакомпании «Белавиа» отказал двигатель в небе над Россией. Он благополучно приземлился в аэропорту Астрахани.