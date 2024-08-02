Сенатора Савельева заподозрили в организации убийства

Генеральный прокурор России Игорь Краснов просит Совет Федерации лишить неприкосновенности сенатора Дмитрия Савельева. Об этом сообщили в правоохранительных органах. ТАСС

«Генпрокурор просит лишить неприкосновенности Савельева. В связи с установлением его причастности к организации убийства», — говорится в публикации. Ura.Ru

Ранее сообщалось, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) ходатайство о привлечении к уголовной ответственности председателя Солнцевского районного суда Москвы Артема Матеты. Lenta.ru