Мужчина напал с молотком на 101-летнюю пенсионерку и соцработника в Калининграде

Житель Калининграда, который напал на 101-летнюю пенсионерку с молотком, стал фигурантом уголовного дела. Об этом в пятницу, 2 августа, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

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— Злоумышленник с молотком в руках ворвался в квартиру на улице Дмитрия Донского, где напал на 101-летнюю хозяйку жилища и социального работника, которая в это время посещала свою подопечную, — говорится в сообщении.



41-летнему мужчине предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Инцидент произошел в Центральном районе города, после чего подозреваемый был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы.

Согласно сообщениям, сигнал о нападении поступил в полицию, и сотрудники правоохранительных органов незамедлительно прибыли на место происшествия. Задержанный мужчина оказался соседом пострадавшей.

После задержания он был доставлен в отдел полиции, а затем помещен в специализированное медицинское учреждение. Предположительно, в момент нападения мужчина находился под воздействием лекарственных препаратов.

В Коломне местный житель убил случайного прохожего в ходе пьяной ссоры. Преступление произошло 31 июля на берегу реки Ока в городе Коломне.