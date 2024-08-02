В Казани двое подростков отравились неизвестным веществом

Двое подростков госпитализированы в результате отравления неизвестным веществом в Казани. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава Татарстана.

"Двое подростков с предварительным диагнозом "отравление неизвестным веществом" госпитализированы в Детскую республиканскую клиническую больницу", - сказал собеседник агентства.



Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести, стабильное. Подростки находятся под круглосуточным наблюдением врачей.