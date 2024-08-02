Суд вынес приговор одному из захватчиков ростовского СИЗО

Южный окружной военный суд приговорил к 23 годам лишения свободы Даниила Камнева, участвовавшего в захвате СИЗО в Ростове-на-Дону. Об этом в пятницу, 2 августа, сообщили в пресс-службе суда.

Приговор был вынесен сразу по двум преступлениям, в которых подсудимый принимал участие. В середине июня Камнев вместе с соучастниками захватил ростовское СИЗО. Ранее он состоял в экстремистской организации, которая планировала взорвать здание ОМВД в Кисловодске в Ставропольском крае. Для этого Камнев вместе с супругой изготавливал взрычатку.

— По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить Камневу 23 года лишения свободы, — передает слова судьи РИА Новости.



О захвате заложников стало известно утром 16 июня. Обвиняемые, содержавшиеся в одной из камер следственного изолятора ФСИН по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников уголовно-исполнительной системы. Позднее число захватчиков увеличилось до шести человек. По факту захвата заложников следственные органы Следственного комитета РФ по Ростовской области возбудили уголовное дело.