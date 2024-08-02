В Санкт-Петербурге дворника обвинили в изнасиловании мальчика

В Санкт-Петербурге местная жительница обратилась в полицию после того, как 13-летний мальчик сообщил ей о пережитом изнасиловании, передает АН «Оперативное прикрытие». По словам женщины, подросток подошел к ней вечером 1 августа на проспекте Наставников.

Ребенок заявил, что над ним надругался местный дворник. По его словам, мужчина привел мальчика к себе домой, где совершил в отношении него действия сексуального характера. При этом отмечается, что подросток наблюдается в психоневрологическом диспансере в связи с заболеванием.

Полицейские приняли заявление от матери мальчика. Она рассказала, что в июле малознакомый завел к себе в квартиру ее сына и изнасиловал его, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Ранее стало известно, что в Калужской области под суд пойдет директор детской спортивной школы, которая допустила до занятий с несовершеннолетними ранее судимого педофила. Выяснилось, что мужчина работал в школе без трудового договора, а руководитель учреждения не проверила педагога на судимость. До этого мужчина уже дважды был судим за развратные действия в отношении детей.