В Балашихе на вечеринке женщину ранило пулей, отрикошетившей от пола

Все произошло, когда дама ссорилась с подругой, в гостях у одной из них ранее судимый сожитель девушки открыл огонь в пол, а пуля отрикошетила девушке в ступню. Об этом в пятницу, 2 августа, сообщает «Московский Комсомолец».

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По данным издания, 38-летняя продавщица пункта выдачи товаров Анна (имя изменено в целях сохранения конфиденциальности) была знакома с молодым человеком полтора месяца. Они познакомились на работе девушки. В четверг днем молодой человек предложил устроить шашлыки на природе, и пара, купив еду и алкоголь, отправилась в лес вместе с сестрой и подругой.

Компания решила продолжить «вечеринку», но уже дома. Пьяная продавщица поссорилась со своей подругой, во время чего ее парень демонстративно достал пистолет. Когда спор перерос в серьезную ссору, мужчина произвел два выстрела в пол. Один из выстрелов попал Анне в ногу. После инцидента парень сразу же начал кому-то звонить. Подруги подумали, что он вызывает скорую помощь, однако неотложка все никак не приезжала, и тогда они связались со службой 112 сами. Вместе с медиками приехали и полицейские. Пострадавшую госпитализировали, а ее приятеля задержали. По словам Анны, он однажды рассказывал ей, что был судим, но за что — не признавался.

Недавно мастер маникюра и ее клиентка подрались в подмосковном салоне красоты. Обе получили гематомы по всему телу.