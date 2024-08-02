Мужчина совершил попытку самоподжога в МФЦ в Москве

Мужчина поджог себя в здании МФЦ на Новоясеневском проспекте на юго-западе Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на собственный источник.

По информации канала, акт самосожжения устроил 50-летний мужчина. Возгорание удалось быстро потушить — он отделался ожогами головы и шеи. Пострадавшего госпитализировали.

Как сообщает Telegram-канал Shot, из здания эвакуировали 150 человек. Мужчину потушили сотрудницы МФЦ сразу после того, как он обил себя горючей жидкостью и поджег. Сейчас он находится в тяжелом состоянии.

Мужчина устроил самоподжог возле «Пятерочки» в Нижнем Новгороде

Напомним, что в прошлую пятницу, 26 июля, мужчина попытался сжечь себя на Красной площади всего в нескольких метрах от мавзолея с телом Владимира Ленина. Его потушили сотрудники полиции, которые повалили его на землю. Поджигатель почти не пострадал.