МЧС назвало число погибших за сутки россиян на водоемах

18 человек, в том числе двое детей, погибли на на водоемах 3 августа. Такое число назвало МЧС России в своем Telegram-канале.

В частности, в Томской области семилетний мальчик утонул на реке Чулым. Родители оставили ребенка без присмотра, а обнаружили его уже бездыханным.

Кроме того, в Красноярском крае 16-летний мальчик утонул в пруду. А в Кабардино-Балкарии 13-летний подросток упал в реку Терек. Его ищут спасатели.

«Всего 24 происшествия зарегистрировано на акваториях страны за прошедшие сутки», — сообщили в МЧС.



Ранее сообщалось, что в июне и июле в российских водоемах произошло более двух тысяч происшествий, в ходе которых утонули свыше тысячи человек.