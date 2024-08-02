Миллиардера Дмитрия Астафьева задержали в Москве

В Москве сотрудники силовых структур задержали миллиардера Дмитрия Астафьева. Об этом в пятницу, 2 августа, сообщила его супруга.

По словам женщины, накануне вечером представители силовых структур пришли в больницу, где находился ее муж, и произвели задержание.

— Вечером 1 августа приехали, забрали, — сообщила жена Астафьева.



В отношении Астафьева возбуждено уголовное дело по статье о присвоении или растрате. По версии следствия, с 27 ноября 2013 года по 24 ноября 2017 года бизнесмен, используя свое служебное положение генерального директора компаний «ЛенСпецСтрой», «ЛенОблСтрой» и «ЛенОблСпецСтрой», похитил деньги дольщиков на сумму почти 217 миллионов рублей.

Сына миллиардера Бажаева отправили под арест на два месяца

Астафьеву была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, однако он неоднократно покидал Санкт-Петербург и выезжал за пределы медицинского учреждения в Москве, где он проходил лечение. Кроме того, бизнесмен не явился на шесть судебных заседаний, находясь на больничном. Суд счел, что Астафьев может принимать участие в судебных процессах, и принял решение изменить ему меру пресечения на заключение под стражу на два месяца. Астафьев был объявлен в федеральный розыск, передает «Известия».

Кроме того, в Краснодаре в рабочем кабинете в четверг, 1 августа, задержали замначальника главного управления МЧС по региону, полковника Сергея Симоненко.