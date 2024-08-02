В Копейске из колонии освободился «Лесопарковый маньяк» Корочкин

Александр Корочкин, осужденный за убийства и изнасилования в городском бору Челябинска, вышел на свободу. Об этом сообщает 74.ru.

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По словам корреспондента, присутствовавшего около ИК-6 Копейска в момент освобождения, мужчину вывели за некоторое время до официального подъема. Россиянина посадили в машину, и он сразу же уехал, не ответив на вопросы журналистов.

В колонии осужденный провел 20 лет. По версии следствия, «лесопарковый маньяк» нападал на пары, которые гуляли в парке в Челябинске. Мужчин маньяк убивал, женщин насиловал.

Одно из убийств посчитали заказным, так как жертвой стал «криминальный авторитет». Его спутница была изнасилована, она смогла описать нападавшего, но делала это с трудом. Позже многие девушки, которых маньяк насиловал, не могли подробно описать убийцу их возлюбленных.

Известно, что семья бывшего охранника настаивает на его невиновности. Сам мужчина свою вину также не признает.