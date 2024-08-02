Отправившиеся на поиски туристов два человека сами потерялись в Башкирии

В Башкирии два человека отправились на поиски четырех туристов. В результате они тоже потерялись.

Сообщается, что в Белорецком районе пропала группа из четырех туристов, среди которых двое детей. К ним в определенное время должны были присоединиться еще два человека, однако группу они не обнаружили.

Так, заметившие пропажу путешественники обратились в службу спасения. На поиски отправились сотрудники Уфимского поисково-спасательного отряда МЧС России.

Сегодня, 2 августа, спасателям удалось обнаружить туристов. В помощи они не нуждались.

При этом мужчина и женщина, которые заявили о пропаже, тоже отправились на поиски группы. После этого они перестали выходить на связь. Теперь спасатели ищут их, передает МЧС Башкортостана.