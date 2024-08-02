Лесбиянки зарезали мужчину на российском курорте

В поселке Вардане Краснодарского края задержали двух девушек, которые расправились с пристававшим к ним мужчиной, сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи». Авторы канала утверждают, что девушки являются лесбиянками (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

В ходе конфликта с мужчиной одна из девушек выхватила нож и несколько раз ударила им обидчика. Позже труп мужчины девушки скинули с опорной стены, а затем удалились с места убийства, взявшись за руки.

Отдыхающие на пляже вскоре обнаружили тело. Полицейские по горячим следам задержали подозреваемых.

Ранее суд присяжных признал журналистку Оксану Гончарову виновной в убийстве супруга. При этом так же единогласно присяжные признали ее заслуживающей снисхождения. Адвокат подсудимой Александр Гаранин настаивал, что дело должно квалифицироваться по статье об убийстве, совершенном при превышении пределов необходимой обороны. Женщина долгое время подвергалась домашнему насилию. Она отметила, что не боится наказания, но хотела бы, чтобы оно было соразмерным с тем, что она совершила. Окончательный вердикт будет оглашен 19 августа.