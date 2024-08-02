Теплоход с пассажирами сел на мель на Ладожском озере

Пассажирский теплоход «К. А. Тимирязев», следовавший с Валаама в Санкт-Петербург, сел на мель в акватории Ладожского озера. Об этом сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура в Telegram-канале

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Инцидент произошел в районе острова Коневец после того, как теплоход отклонился от курса. По информации ведомства, на борту находятся 170 пассажиров и 47 членов экипажа. Никто не пострадал. Разлива нефтепродуктов и течей в корпусе не допущено. Сейчас собственник принимает меры для снятия судна с мели.

Транспортная прокуратура организовала проверку. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, что 28 июня шедший из России сухогруз с пшеницей сел на мель у берегов Стамбула. Судно Lady Ayana оказалось заблокировано после того, как бросило якорь в районе Ешилькей при плавании из РФ в Тунис.